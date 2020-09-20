"Слуги народу" Радуцький і Арахамія виправдалися за відвідування "закритого" матчу "Динамо"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та низка нардепів 15 вересня відвідали матч київського "Динамо" і нідерландського "АЗ Алкмар" на НСК "Олімпійський", який офіційно пройшов без глядачів.

Цей факт підтвердив сам "слуга" в коментарі "Радіо Свобода". Також на матч сходив народний депутат від СН, глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що відвідування матчу було обмеженим через попадання Києва в "помаранчеву" зону, що передбачає обмеження на масові заходи. Що стосується футбольного матчу, то дозволяється присутність гравців, тренерського штабу, суддівської бригади, представників організатора змагань, акредитованих ЗМІ.

Як заявив Арахамія, він пішов на матч, бо отримав запрошення від УЄФА.

"УЄФА надала десять запрошень. У них дуже жорстка штука. Вони найняли свою лабораторію, за один день до гри всі повинні були приїхати і здати тест [на коронавірус]. Це офіційно. Здаєте тест, обробляєте антисептиками всі кінцівки, режим носіння маски. І ще одне правило: післязавтра треба здати ще раз тест. Було все правильно і красиво", – сказав політик.

Присутність народних депутатів на трибунах він порушенням не вважає. "Тому що було правило. Десять осіб з боку України й десять з боку Нідерландів", – зазначив глава фракції "слуг".

Зі свого боку Радуцький повідомив, що на матчі він був "по роботі" – як член Федерації футболу України з медицини.

"Це було обов'язково, тому що є COVID-19, і є заборона на відвідування матчів і дотримання карантинних заходів. Я був по роботі, а чому були колеги, запитайте у колег", – відповів він.

Підкреслимо, політиків помітили у VIP-зоні трибуни:

Фотографії народних депутатів опублікував у Facebook журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

При цьому Арахамії на фотографіях не видно, однак інших депутатів вдалося ідентифікувати. Крім Радуцького, це:

Юрій Арістов, "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань бюджету;

Владлен Неклюдов, "Слуга народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури в комітеті з питань правоохоронної діяльності;

Андрій Кожем'якін, ВО "Батьківщина";

Олександр Пузанов, "Опозиційна платформа – За життя";

Сергій Льовочкін, "Опозиційна платформа – За життя";

Григорій Суркіс, "Опозиційна платформа – За життя", почесний член УЄФА.

У коментарі журналістам "слуги" Неклюдов і Арістов не пояснили, як вони опинилися на стадіоні та хто саме їх запросив.

Матч київського "Динамо" проти "АЗ Алкмаар", что состоялся 15 вересня на "Олімпійському", Офіційно пройшов без глядачів



Альо Деяк депутатам все-таки удалось потрапіті на матч. Як так Вийшла? Ми вірішілі запитати у них напряму pic.twitter.com/xg3jBptyoT - Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 17, 2020

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