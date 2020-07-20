"Динамо" або Москва: у Росії повідомили про те, що Скрипник залишає "Зорю"

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник з великою часткою ймовірності залишить команду після закінчення нинішнього сезону.

За даними російського видання "Советский спорт", 50-річний фахівець веде переговори з київським "Динамо". При цьому Скрипник є одним з головних кандидатів на пост головного тренера "біло-синіх" після відставки Олексія Михайличенка.

У той же час, навіть якщо український фахівець не домовиться про співпрацю з киянами, він буде близький до продовження кар'єри в Росії. У послугах наставника "Зорі" зацікавлений один з московських клубів Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, напередодні "Зоря" здобула "бронзу" УПЛ і пробилася до групового турніру Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Ігор Циганик назвав чотирьох кандидатів на пост головного тренера "Динамо".