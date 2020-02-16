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16 лютого • оновлено в 14:22
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Дикий фейл: українець Коваль пропустив від голкіпера суперника на останній хвилині

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Український голкіпер "Аль-Фатеха" Максим Коваль помилився на виході на останній хвилині матчу чемпіонату Саудівської Аравії, пропустивши вирішальний гол від воротаря суперників.

Команда нашого співвітчизника була близька до домашньої перемоги з рахунком 2:1, коли на 95-й хвилині поєдинку "Аль-Фейсалі" отримав право на кутовий. На стандартне положення прийшов голкіпер гостей, зумівши скористатися невдалим виходом Коваля з воріт, і без проблем відправив м'яч у сітку.

Максим Коваль

Максим Коваль

Футбол 24

"Аль-Фатех" замикає турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії з 12 очками після 18 турів. Українець є основним голкіпером команди. На його рахунку всього 1 "сухий" матч у 18 поєдинках першості країни.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому матчі в Саудівській Аравії воротар "Аль-Рашида" Абдулла Маюф спочатку врятував команду від пропущеного гола, а в наступній атаці забив гол.

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Особа
Максим Коваль
Місце
Саудівська Аравія
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