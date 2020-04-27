Легендарний футболіст "Ліверпуля" Стівен Джеррард досі не може забути 27 квітня 2014 року, коли його помилка в домашньому матчі 36-го туру АПЛ проти "Челсі" коштувала його команді чемпіонства.

До поєдинку "Ліверпуль" підійшов лідером чемпіонату, випереджаючи "Манчестер Сіті" на три очки, а гості приїхали на стадіон "Енфілд" в неоптимальному складі. Вирішальний момент зустрічі та всієї АПЛ трапився в кінцівці першого тайму за рахунку 0:0, коли Джеррард не зміг обробити простий пас партнера по команді, а потім на рівному місці послизнувся, дозволивши нападнику "Челсі" вибігти на побачення з голкіпером і реалізувати момент.

Стівен Джеррард і Демба Ба The Sun

У другій половині поєдинку капітан "Ліверпуля" з усіх сил намагався виправити свою помилку, але ні він, ні його партнери нічого зробити не зуміли, програвши з рахунком 0:2. "Манчестер Сіті" скористався подарунком Джеррарда і вийшов на перше місце за різницею забитих і пропущених голів, а потім спокійно довів справу до перемоги в чемпіонаті, вигравши обидва матчі, що залишилися.

Варто відзначити, що капітан "Ліверпуля" провів у команді 17 сезонів, так і не зумівши підняти над головою трофей англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня 2009 року в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Ліверпулем" команди влаштували фантастичну перестрілку, забивши вісім голів на двох.