Дійшло до Макрона: матч Євро-2020 ознаменувався міжнародним скандалом

Перед матчем кваліфікації Євро-2020 між збірними Франції та Албанії у Парижі трапився скандал. Організатори щось наплутали, включивши не той гімн: пролунав гімн Андорри, а не Албанії.

Футболісти і тренери албанської збірної опинилися, м'яко кажучи, в незручному становищі, коли зрозуміли, що грає не їхній гімн.

The confused faces on the Albania players when they realise it 's the wrong national anthem 🤭 pic.twitter.com/RVgRJEtTEU – Goal (@goal) 7 вересня 2019 р.

Албанські фанати почали обурюватися, а футболісти збірної Албанії відмовилися починати гру, поки не буде виконаний правильний гімн. В результаті початок зустрічі затримали хвилин на сім, перш ніж працівники "Стад де Франс" знайшли гімн Албанії. При цьому диктор вибачився перед... "вірменським уболівальникам". Тільки після двох помилок він зрозумів, що знову сказав щось не те і вже точно згадав Албанію.

Збірна Албанії перед матчем

Президент Франції Еммануель Макрон наступного дня офіційно приніс вибачення прем'єр-міністру Албанії Еді Раму за інцидент із виконанням гімну, повідомляє AFP.

У матчі кваліфікації Євро-2020 команда Франції обіграла Албанію з рахунком 4:1. Цікаво, що в наступному матчі французи зіграють саме зі збірною Андорри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше курйозний випадок трапився на хокейному турнірі у Норвегії за участю збірної Білорусі – замість офіційного гімну країни організатори увімкнули хіт гурту "Пісняри" "Косив Ясь конюшину".

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