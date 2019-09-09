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10 вересня • оновлено в 06:43
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Дійшло до Макрона: матч Євро-2020 ознаменувався міжнародним скандалом

10.6т Читати матеріал російською

Перед матчем кваліфікації Євро-2020 між збірними Франції та Албанії у Парижі трапився скандал. Організатори щось наплутали, включивши не той гімн: пролунав гімн Андорри, а не Албанії.

Футболісти і тренери албанської збірної опинилися, м'яко кажучи, в незручному становищі, коли зрозуміли, що грає не їхній гімн.

Албанські фанати почали обурюватися, а футболісти збірної Албанії відмовилися починати гру, поки не буде виконаний правильний гімн. В результаті початок зустрічі затримали хвилин на сім, перш ніж працівники "Стад де Франс" знайшли гімн Албанії. При цьому диктор вибачився перед... "вірменським уболівальникам". Тільки після двох помилок він зрозумів, що знову сказав щось не те і вже точно згадав Албанію.

Збірна Албанії перед матчем

Збірна Албанії перед матчем

Президент Франції Еммануель Макрон наступного дня офіційно приніс вибачення прем'єр-міністру Албанії Еді Раму за інцидент із виконанням гімну, повідомляє AFP.

У матчі кваліфікації Євро-2020 команда Франції обіграла Албанію з рахунком 4:1. Цікаво, що в наступному матчі французи зіграють саме зі збірною Андорри.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше курйозний випадок трапився на хокейному турнірі у Норвегії за участю збірної Білорусі – замість офіційного гімну країни організатори увімкнули хіт гурту "Пісняри" "Косив Ясь конюшину".

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Тема
Євро-2020
Місце
Франція Сен-Дені
Тег
збірна Албанії з футболу
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Образование гейропы под плинтусом...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Михайлов Виталий, тебе, азиат вонючий, это без разницы. Ты тупой, чурка паРРашная!
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Эти страны - комнатушки в коммуналке. А гонору, как у чубатых.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Виня Ксения, Ну тогда все россияне затянут : "Хасбулат удалой" :)))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Loskutov Виталий,толк,что у тебя страна по территории большая,а ведёте себя как дикари маленьких племён Африки.
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