Дійшло до Макрона: матч Євро-2020 ознаменувався міжнародним скандалом

Перед матчем кваліфікації Євро-2020 між збірними Франції та Албанії у Парижі трапився скандал. Організатори щось наплутали, включивши не той гімн: пролунав гімн Андорри, а не Албанії.

Футболісти і тренери албанської збірної опинилися, м'яко кажучи, в незручному становищі, коли зрозуміли, що грає не їхній гімн.

The confused faces on the Albania players when they realise it 's the wrong national anthem 🤭 pic.twitter.com/RVgRJEtTEU