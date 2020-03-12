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12 березня • оновлено в 21:52
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Дієго Коста кахикнув на журналістів після матчу "Ліверпуль" - "Атлетіко"

1.2т
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Нападаючий мадридського "Атлетіко" Дієго Коста знайшов незвичайний спосіб, як уникнути відповідей журналістів в мікст-зоні.

На виході з "Енфілда" 31-річний іспанець відразу кахикнув на репортерів ще до того, як хто-небудь щось у нього запитав. Кореспонденти по доброму сприйняли цей жарт, засміявшись разом з футболістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" в гостях у додатковий час переміг англійський "Ліверпуль" (3:2).

Дієго Коста провів на полі 56 хвилин і поступився місцем на газоні Маркосу Льоренте, який забив два м'ячі в екстра-таймах.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Диего Коста
Місце
Англія Ліверпуль
Теги
ФК Ліверпуль Атлетіко Мадрид
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