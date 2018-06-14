Дичина дня: капітан збірної Іспанії побився з президентом федерації

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос так активно відстоював право продовжити керувати національною командою колишнього наставника "фурії рохи" Хулена Лопетегі, що зчепився з президентом Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїсом Рубіалесом.

Про інцидент повідомили по іспанському ТБ в матеріалі програми Jugones.

За наявною інформацією, футболістам навіть довелося рознімати Рамоса і футбольного чиновника на базі іспанців в Краснодарі.

Нагадаємо, збірна Іспанії залишилася без головного тренера за день до старту мундіалю в Росії. Хулен Лопетегі напередодні підписав контракт з мадридським "Реалом" і це не сподобалося національній федерації - наставника звільнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення по новому тренерові було прийнято негайно.