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Дичина дня: фанат вибіг на поле і зніс відомого футболіста ударом в голову

1.1тЧитати матеріал російською

Дикий інцидент стався в матчі 36-го туру Чемпіоншипа (другий за силою футбольний дивізіон в Англії) між "Бірмінгем Сіті" і "Астон Віллою".

По ходу першого тайму на поле вибіг уболівальник і напав на капітана "вілланiв" Джека Гріліша. Фанат вдарив футболіста ззаду кулаком в голову, зваливши Гріліша на газон.

Напад на Гріліша

Напад на Гріліша

Напад на Гріліша

Напад на Гріліша

Напад на Гріліша

Напад на Гріліша

На допомогу своєму партнеру кинулися одноклубники "Вілли", проте стюартам вдалося врятувати нападника від негайної розплати.

Сам Гріліш сильно не постраждав, а в другому таймі забив переможний гол.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український футболіст Зінченко в Англії довів до екстазу фанатів "Манчестер Сіті".

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Англія
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