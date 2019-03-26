"Деяких немає серед живих": відомий український футболіст пояснив відмову грати в Росії

Українець Василь Прийма пояснив, чому відмовився від пропозиції підписати контракт з російською "Кубанню". Захисник солігорського "Шахтаря" прийняв таке рішення через військові дії на сході України.

"Це моя думка і моя позиція. Через війну серед живих немає деяких моїх знайомих – хлопців, з якими я вчився. Вони пішли добровольцями в АТО і загинули. А ще в той час була історія зі збитим літаком. Я набрав власнику "Кубані" Олегу Мкртчану і все пояснив. Та й я нічого поганого не сказав: просто висловив позицію", - цитує Прийму Tribuna.

Василь Прийма torinofc.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року захисник збірної України Ярослав Ракицький підписав контракт із російським "Зенітом". Федерація футболу України виключила футболіста зі списку гравців національної команди, а головний тренер Андрій Шевченко не викликав екс-футболіста "Шахтаря" на матчі збірної проти Португалії та Люксембургу в кваліфікації Євро-2020.

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