МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Деяких немає серед живих": відомий український футболіст пояснив відмову грати в Росії

3.6тЧитати матеріал російською

Українець Василь Прийма пояснив, чому відмовився від пропозиції підписати контракт з російською "Кубанню". Захисник солігорського "Шахтаря" прийняв таке рішення через військові дії на сході України.

"Це моя думка і моя позиція. Через війну серед живих немає деяких моїх знайомих – хлопців, з якими я вчився. Вони пішли добровольцями в АТО і загинули. А ще в той час була історія зі збитим літаком. Я набрав власнику "Кубані" Олегу Мкртчану і все пояснив. Та й я нічого поганого не сказав: просто висловив позицію", - цитує Прийму Tribuna.

Новини
Ще один українець "Шахтаря" відправився в Росію

Василь Прийма

Василь Прийма

torinofc.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року захисник збірної України Ярослав Ракицький підписав контракт із російським "Зенітом". Федерація футболу України виключила футболіста зі списку гравців національної команди, а головний тренер Андрій Шевченко не викликав екс-футболіста "Шахтаря" на матчі збірної проти Португалії та Люксембургу в кваліфікації Євро-2020.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Василь Прийма
Тег
ФК Кубань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки