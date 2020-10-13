Деяких футболістів Шевченко більше ніколи не викличе в збірну, – Циганик

Футбольний журналіст Ігор Циганик вважає, що після останніх матчів Ліги націй головний тренер збірної України Андрій Шевченко поміняє свій підхід до кадрової політики.

Особливо велику користь приніс поєдинок з Францією, в якому українці зіграли молодим складом.

"Андрій Миколайович отримав інформацію, свого роду як рентген. Де видно всі помилки. Після матчу з Францією і всього збору Шевченко переглянув своє ставлення до деяких футболістів. Думаю, за такими викликами в збірну ви зрозумієте, кого, швидше за все, більше ніколи не буде в таборі національної команди", – наводить слова Циганика sport.ua.

Циганик зізнався, що не хоче називати конкретні прізвища футболістів.

"Цього робити не буду, поки Шевченко сам не оголосить. Але було зрозуміло, що деякі гравці не здатні допомогти національний збірної. А для молодих гравців це зростання і прогрес", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередніх турах Ліги націй Україна обіграла Швейцарію (2:1), розгромно поступилася Іспанії (0:4) і не змогла вирвати нічию з Німеччиною (1:2).