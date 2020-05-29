Дев'ять повій та кокаїн: заарештовано знаменитого арбітра ФІФА, який судив матчі "Шахтаря" і "Динамо"

Знаменитого словенського футбольного арбітра Славко Вінчіча було заарештовано в Боснії і Герцеговині за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї та розповсюдженні наркотиків.

Як передає сайт 24sata, 40-річного рефері ФІФА було затримано в борделі, де знаходився в компанії 25 гостей та дев'яти повій. Поліція вилучила 14 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї, півтора десятка пакетиків з кокаїном і валюти на суму в 10 тисяч євро.

Славко Винчич

Рейд поліції був пов'язаний з діяльністю Тіани Максимович, яка підозрюється в проституції та сутенерстві.

Відзначимо, що Вінчіч був помічником знаменитого Даміра Скоміна на Євро-2012. Він двічі працював на матчах київського "Динамо", а в нинішньому сезоні судив гру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" (1:1).

Тіана Максимович Instagram Тіани Максимович

Як повідомляв OBOZREVATEL, арбітр травмував зірку чемпіонату Німеччини Ерлінга Холанда.