"Десятки п'яниць": МВС Італії розкрило правду про постраждалих росіян у метро Риму

Російські вболівальники команди ЦСКА самі почали заворушення, які призвели до трагічного інциденту в метрополітені Риму. Про це заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

"Це були десятки п'яниць, псевдо-уболівальників російської команди, які влаштували безлади. Ескалатори зламалися, тому що люди стрибали на них", — заявив Сальвіні в ефірі радіостанції RTL.

При цьому силовик наголосив, що столиця Італії є великим і дуже складним в управлінні містом, тому деякі станції метрополітену, дійсно, вимагають проведення огляду та ремонту.

Новини Після трагедії у римському метро російського вболівальника штрикнули ножем

Нагадаємо, що на станції метро в Римі перед матчем Ліги чемпіонів із "Ромою" відбулася поломка ескалатора, у результаті чого було травмовано майже 30 осіб, у тому числі російських футбольних вболівальників ЦСКА, які прямували на гру.

Пізніше з'явилася інформація про українців, постраждалих у цій "м'ясорубці". Також стали відомі страшні подробиці події і відео перших секунд після трагедії.