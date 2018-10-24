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"Десятки п'яниць": МВС Італії розкрило правду про постраждалих росіян у метро Риму

6.5тЧитати матеріал російською

Російські вболівальники команди ЦСКА самі почали заворушення, які призвели до трагічного інциденту в метрополітені Риму. Про це заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

"Це були десятки п'яниць, псевдо-уболівальників російської команди, які влаштували безлади. Ескалатори зламалися, тому що люди стрибали на них", — заявив Сальвіні в ефірі радіостанції RTL.

При цьому силовик наголосив, що столиця Італії є великим і дуже складним в управлінні містом, тому деякі станції метрополітену, дійсно, вимагають проведення огляду та ремонту.

Новини
Після трагедії у римському метро російського вболівальника штрикнули ножем

Нагадаємо, що на станції метро в Римі перед матчем Ліги чемпіонів із "Ромою" відбулася поломка ескалатора, у результаті чого було травмовано майже 30 осіб, у тому числі російських футбольних вболівальників ЦСКА, які прямували на гру.

Пізніше з'явилася інформація про українців, постраждалих у цій "м'ясорубці". Також стали відомі страшні подробиці події і відео перших секунд після трагедії.

Читайте всі новини по темі "НС у метро Риму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НС у метро Риму
Місце
ІталіяРим
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Спутали с бандерами, это те скачут с нацистскми воплями убивать другие народы.. Оправдываться - только портить себе репутацию. Если принимаешь гостей - обеспечь их безопасность, все таки не нацисткий концлагерь бандер, в котором все разваливается и рушится из за кривых рук нацистов..
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Скала Богдан
Скала Богдан
Михайлов Андрей, не оправдовуй стадо бухих, наглих і не вихованих кацапів, їх потрібно в залізних клітках возити і показувати як звірів.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Зачем вобще эту свинорашскую тварь в Европу впускать. Пусть эти маскаклы скачут в КалУжниках.
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Петриков Владимир
Петриков Владимир
Ященко Олег, Такая фамилия , а голова никакая.....просто нет в ней ничего.
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