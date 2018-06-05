Десятки мільйонів: ЗМІ розкрили деталі трансферу зірки "Шахтаря"

Перехід бразильського півзахисника "Шахтаря" Фреда в англійський "Манчестер Юнайтед" став рекордним в історії українського клубу. Обидва клуби офіційно підтвердили трансфер 25-річного футболіста.

За даними відомого італійського журналіста Джанлуки Ді Марція, "Юнайтед" були змушені заплатити за перехід гравця збірної Бразилії майже 60 мільйонів євро. Це на 10 млн більше, ніж попередній трансферний рекорд "Шахтаря", коли "гірники" продали в Китай Алекса Тейшейру за півсотні млн євро.

Крім того, повідомляється, що за умовами особистого контракт Фред буде заробляти в Англії 5 мільйонів євро на рік. Термін дії контракту - п'ять років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" погодило умови переходу бразильського півзахисника "Палмейраса" Данило Невеса.