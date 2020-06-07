Народний депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький через конгрес у Львові Української асоціації футболу (УАФ) влаштував перепалку з міністром кабінету міністрів Олегом Немчiновим.

Немчiнов був запрошений на засідання і розмістив фотографію з президії, підкресливши що, дотримані всі вимоги соціального дистанціювання.

"Мав честь привітати з початком роботи XXIII конгрес Української асоціації футболу, який проходить на "Арені Львів" з дотриманням вимог соціального дистанціювання і санітарно-епідеміологічних вимог", – написав Немчiнов у Facebook.

facebook.com/oleh.nemchinov

Радуцький з цим не погодився, заявивши, що буде вимагати від прем'єр-міністра пояснень.

"Шановний пане міністре, ви рекламуєте для країни порушення карантинних норм. Завтра буду вимагати від прем'єра офіційних пояснень. До речі, навіть рішенням Львівської обласної ради діє заборона на масові збори більше десяти осіб. Львів є одним з лідерів за кількістю хворих. Мені сумно, що урядовцi цим ще й пишаються. До зустрічі на годині запитань до уряду", – написав Радуцький в коментарях до посту Немчiнова.

Немчiнов у відповідь написав: "Мені організатори повідомили про отримання всіх дозволів на захід".

Пізніше коментарі були видалені.

facebook.com/oleh.nemchinov

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня Львівська облдержадміністрація повторно продовжила карантин в області через стрімке зростання кількості нових хворих на COVID-19. Обмеження залишаться в силі до 12 червня.

Постанова Кабінету міністрів України про карантин забороняє проведення масових, в тому числі спортивних, заходів з кількістю учасників понад 10 осіб.

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