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31 жовтня • оновлено в 19:58
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Динамівський герой влаштував помилковий демарш після матчу з "Шахтарем"

1.3т Читати матеріал російською

Герой кубкового Ель-Класіко Денис Попов, який приніс перемогу "Динамо", потрапив в курйозну ситуацію в підтрибунному приміщенні НСК "Олімпійський"

Денис Попов забиває переможний гол

Денис Попов забиває переможний гол

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20-річний захисник відмовлявся давати коментар, думаючи, що його просять журналісти телеканалів "Футбол 1/2". Між журналістом FootballHub і футболістом стався наступний діалог.

- Можна кілька питань?

– Ви там таке написали, що купи не тримається. Навіщо так робити просто?

- Кому ви давали інтерв'ю?

– Я не пам'ятаю, на Лізі Європи було. Написали таку маячню, що люди не розуміють.

- Хто написав?

– По-моєму, Бурбас брав або хто там.

- Причому тут Бурбас? Він на каналах "Футбол 1/2".

Коли Попову пояснили, що це журналісти FootballHub, він прокоментував гру.

Новини
"Переляканий": Степаненко не стримався після матчу з "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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Теми
Динамо - Шахтар Кубок України з футболу
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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