Дель П'єро включив легенду "Динамо" в список найкращих російських футболістів

Знаменитий нападник "Ювентуса" та збірної Італії Алессандро Дель П'єро включив колишнього футболіста київського "Динамо" українця Олександра Заварова в топ-3 найкращих гравців з Росії.

"Алейніков. А ще – Саша Заваров. Адже вони грали за "Юве", це історичні для клубу імена! Я пам'ятаю, як дивився їхні матчі, коли був дитиною. Тепер треба назвати третього, так? Я згадав Яшина, але не бачив, як він грає, тому подумаю ще. Стоп! Аршавін", – цитує слова Дель П'єро інформагентство Sport24.

Алессандро Дель П'єро

Відзначимо, що легендарний італієць приїхав у Москву, щоб взяти участь у врученні міжнародної премії "РБ" і благодійному аукціоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дель П'єро зіткнувся з серйозними труднощами при отриманні російської візи через спалах коронавірусу в Італії.

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