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"Дебілізм": Мілевський різко висловився про Україну

4.4т Читати матеріал російською

Екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський виступив проти критики українських гравців, які виступають в чемпіонаті Росії.

Зокрема, нападник брестського "Динамо" прокоментував ситуацію з відмовою тренерського штабу збірної України від послуг Ярослава Ракицького після його переходу в "Зеніт".

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"Так зараз заведено в Україні. Дебілізм такий. Навіть Андрій Шевченко боїться викликати людину, яка грає в Росії. Рак просто відморожений на голову. Йому ця збірна... Він гімн не співає... У хорошому сенсі відморожений", – з посмішкою розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу "Красава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський записав епічне відео після перемоги київського "Динамо" над донецьким "Шахтарем" в Суперкубку України, згадавши президента країни Володимира Зеленського.

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Особа
Артем Мілевський
Теги
ФК Динамо Київ Динамо Брест
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Половцев Эдгар
Половцев Эдгар
А кто это такой - Милевский?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ещё один великий футбольный пиздобол. №2 после придурошного Леоненко.
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