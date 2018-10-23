Де сьогодні дивитися Манчестер Юнайтед — Ювентус: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Англійський "Манчестер Юнайтед" у третьому турі Ліги чемпіонів зіграє вдома із італійським "Ювентусом". Поєдинок у Лондоні на легендарному "Олд Траффорді" пройде у вівторок, 23 жовтня, початок зустрічі — о 22:00.

У нульових "МЮ" і "Ювентус" провели один із одним 8 матчів за 9 років. Тричі були сильнішими туринці і чотири перемоги — на рахунку "червоних дияволів. Починаючи з 2003 року, команди не перетиналися.

Після поразки від "Барселони" у минулій Лізі чемпіонів, "Юве" не програвав на виїзді у єврокубковому турнірі вже п'ять матчів, лише один раз звівши гру на нічию.

Кріштіану Роналду

Шанувальники футболу, які вирішать поспостерігати за нійдовгоочікуванішим протистоянням Ліги чемпіонів, зможуть це зробити біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру віце-чемпіона Англії проти чемпіона Серії А покаже український телеканал "Футбол 2" і російський "Матч! Футбол 1".

У записі матч буде доступний 24 жовтня на каналі "Футбол 1" о 08:10 і на каналі "Матч! Футбол 3" — о 00:05.

Нагадаємо, що паралельно відбудеться поєдинок між донецьким "Шахтарем" і англійським "Манчестер Сіті".