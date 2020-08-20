Де і коли фінал Ліги чемпіонів-2020: дата та час початку вирішального матчу турніру

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Баварією" відбудеться в неділю, 23 серпня.

У неділю, 23 серпня, о 22:00 за київським часом відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому змагатимуться ПСЖ і "Баварія".

Матч пройде в Лісабоні на "Ештадіу да Луш" ("Стадіон світла"), який є домашнім стадіоном "Бенфіки". Відзначимо, що на цій арені проходив вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів 2013/14 між мадридським "Реалом" і "Атлетіко" (4:1 після ОТ).

На шляху до фіналу ПСЖ здолав дортмундську "Боруссію" (3:2 за сумою двох зустрічей), "Аталанту" (2:1 в одноматчевому протистоянні) та "Лейпциг" (3:0). "Баварія" легко розібралася з "Челсі" (7:1 після двох ігор), "Барселоною" (8:2 після двох ігор) і "Ліоном" (3:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів може пропустити зірковий футболіст ПСЖ Неймар, який порушив "коронавірусні" правила турніру.

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