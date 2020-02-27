Де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: розклад трансляцій

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде в п'ятницю, 28 лютого, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, Швейцарія.

Жеребкування Ліги Європи УЄФА

У прямому ефірі урочисту церемонію покаже український телеканал "Футбол 1". Крім того, трансляції заплановані на "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч! Футбол 1". Початок о 14:00 за київським часом.

У жеребкуванні візьмуть участь шістнадцять переможців пар 1/16 фіналу:

"Шахтар", "Рома", "Вольфсбург", ЛАСК, "Базель", "Байєр", "Інстанбул Бешикташ", "Інтер", "Манчестер Юнайтед", "Севілья", "Копенгаген", "Хетафе", "Рейнджерс "," Аякс "і" Олімпіакос ".

Матч-відповідь "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесений на п'ятницю через штормове попередження і пройде вже після жеребкування.

Посіву або заборони на зустріч команд з однієї асоціації немає. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням. Перші матчі перші матчі пройдуть 12 березня. Матчi у відповідь- 19 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 в першому матчі тиждень тому вийшов до наступної стадії турніру.

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