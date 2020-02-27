Головна Новини
28 лютого • оновлено в 00:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: розклад трансляцій

322
Читати матеріал російською

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде в п'ятницю, 28 лютого, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, Швейцарія.

Жеребкування Ліги Європи

Жеребкування Ліги Європи

УЄФА

У прямому ефірі урочисту церемонію покаже український телеканал "Футбол 1". Крім того, трансляції заплановані на "Eurosport 1", "Білорусь 5" і "Матч! Футбол 1". Початок о 14:00 за київським часом.

У жеребкуванні візьмуть участь шістнадцять переможців пар 1/16 фіналу:

"Шахтар", "Рома", "Вольфсбург", ЛАСК, "Базель", "Байєр", "Інстанбул Бешикташ", "Інтер", "Манчестер Юнайтед", "Севілья", "Копенгаген", "Хетафе", "Рейнджерс "," Аякс "і" Олімпіакос ".

Матч-відповідь "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесений на п'ятницю через штормове попередження і пройде вже після жеребкування.

Посіву або заборони на зустріч команд з однієї асоціації немає. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням. Перші матчі перші матчі пройдуть 12 березня. Матчi у відповідь- 19 березня.

Новини
"Бенфіка" - "Шахтар": відео голів Ліги Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 в першому матчі тиждень тому вийшов до наступної стадії турніру.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Ліга Європи жеребкування
Місце
Швейцарія Ньон
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Тамара Зиданшек
Победа Ренаты Сарасуа с форой в +4,5 гейма
1.78 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку