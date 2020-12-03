Де дивитися "Зоря" – "Лестер": розклад трансляцій Ліги Європи

У четвер, 3 грудня, луганська "Зоря" прийме на своєму полі "Лестер" у межах п'ятого туру Ліги Європи.

У першому поєдинку між командами, який увійшов в історію турніру, англійці розгромили підопічних Віктора Скрипника з рахунком 3:0. "Лисиці" вже забезпечили собі місце в плей-оф ЛЄ, а луганчани тільки в четвертому матчі здобули першу перемогу на груповому турнірі, на виїзді розібравшись з АЕКом, та йдуть четвертими.

"Лестер" вважається явним фаворитом зустрічі, незважаючи на відсутність мотивації. На перемогу "Зорі" ставки приймаються з коефіцієнтом 5,25, на нічию – за 3,80, а перемога гостей оцінюється котируванням 1,66.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 19:55 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії матч покажуть на "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Зорі" з АЕКом закінчилася розгромною перемогою підопічних Скрипника з рахунком 3:0.