Де дивитися "Зоря" – "Брага": розклад трансляцій Ліги Європи

Михайло Морозов Футбол 10:10, 29.10.2020

У четвер, 29 жовтня, луганська "Зоря" прийме на своєму полі "Брагу" в другому турі Ліги Європи.

У стартовому матчі групового турніру підопічні Віктора Скрипника розгромно поступилися "Лестеру" з рахунком 0:3, а португальці, навпаки, легко розібралися з АЕКом (3:0).

Гості є явними фаворитами поєдинку. На їхню перемогу можна поставити за коефіцієнт 1,75, на нічию – за 3,80, а успіх "Зорі" оцінюється котируванням 4,75. Імовірність того, що луганчани не програють становить трохи менше 50% – 2,05.

Котирування на матч "Зоря" - "Брага"
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Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 19:55 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" та медіасервісі Megogo на pop-up каналі Volia Football HD 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свої поєдинки в єврокубках провели інші українські клуби. У вівторок, 27 жовтня, "Шахтар" зіграв внічию з міланським "Інтером", а в середу, 28 жовтня, "Динамо" втратило перемогу над "Ференцварошем", виграючи в два м'ячі до перерви.

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