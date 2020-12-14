Де дивитися жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: розклад трансляцій

У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

16 команд, що вийшли в плей-оф поділили на сіяних і несіяних в залежності від підсумкового місця в груповому етапі. Переможці груп (сіяні) перші матчі проведуть на виїзді, а другі – вдома.

Нагадаємо, що список учасників 1/8 фіналу ЛЧ виглядає наступним чином:

Сіяні: "Баварія", "Реал", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Боруссія" Д, "Ювентус", ПСЖ.

Несіяні: "Атлетіко", "Боруссія" М, "Порту", "Аталанта", "Севілья", "Лаціо", "Барселона", РБ "Лейпциг".

В Україні пряму трансляцію церемонії, яка розпочнеться о 13:00 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", в інтернеті за жеребкуванням можна буде стежити на офіційному сайті УЄФА, а в Росії – на "Матч ТВ" і "Матч ! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 грудня, "Динамо" і "Шахтар" дізнаються суперників в 1/16 Ліги Європи.