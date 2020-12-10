Суперники для "Шахтаря" і "Динамо": де дивитися жеребкування Ліги Європи, розклад трансляцій

У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування Ліги Європи, в результаті якої своїх суперників по плей-оф дізнаються київське "Динамо" і донецький "Шахтар".

Українські вболівальники зможуть стежити за урочистою процедурою на телеканалі "Футбол 1". В інтернеті стрім забезпечить офіційний сайт УЄФА. Крім того, жеребкування покаже російський мовник "Матч ТВ". Початок о 14:00 за київським часом.

Всі 32 команди будуть поділені на дві групи. У число сіяних, куди увійшов і чемпіон України, увійдуть 12 переможців груп і чотири найкращі клуби з тих, хто посів третє місце в ЛЧ.

Серед несіяних, куди потрапило київське "Динамо", будуть 12 клубів, що зайняли другі місця в групах ЛЄ і 4 найгірші команди, які фінішували третіми в Лізі чемпіонів.

Перший матч-день 1/16 фіналу заплановано на 18 лютого. Матч у вiдповiдь – 25 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже стали відомі потенційні суперники, які можуть дістатися "Динамо" в Лізі Європи.