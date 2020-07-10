Де дивитися жеребкування "фіналу восьми" Ліги чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 09:45, 10.07.2020

У п'ятницю, 10 липня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування "фіналу восьми" Ліги чемпіонів, в рамках якого будуть визначені чвертьфінальні та півфінальні пари турніру.

В Україні пряму трансляцію події можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 13:00 за київським часом. У Росії церемонію покаже "Матч ТВ", в Білорусі – "Беларусь ТВ".

Через пандемію коронавірусу УЄФА прийняв рішення дограти Лігу чемпіонів у скороченому форматі "фіналу восьми". Чвертьфінальні зустрічі пройдуть у форматі одного матчу 12-15 серпня, півфінали – 18 і 19 серпня, а фінал – 23 серпня в Лісабоні.

Нагадаємо, що чотири команди вже забронювали собі місця у "фіналі восьми": РБ "Лейпциг", "Аталанта", "Атлетіко", ПСЖ. У парах "Барселона" – "Наполі" (1:1 після першого матчу), "Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1), "Баварія" – "Челсі" (3:0), "Ювентус" – " Ліон "(0:1) ще не визначився переможець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто покаже жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи, де донецький "Шахтар" дізнається своїх потенційних суперників.

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