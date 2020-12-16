Де дивитися "Зеніт" – "Спартак": розклад трансляцій чемпіонату Росії

У середу, 16 грудня, в центральному матчі 19-го туру російської Прем'єр-ліги (РПЛ) між собою зіграють "Зеніт" і "Спартак".

Пітерський клуб лідирує в таблиці, набравши 38 очок після 18 поєдинків, а москвичі йдуть другими з відставанням у 3 бали. В особистих зустрічах краще себе показують підопічні Сергія Семака. Востаннє вони програвали "Спартаку" в 2017 році.

"Зеніт" є явним фаворитом матчу. На їхню домашню перемогу ставки приймаються за коефіцієнт 1,57, на нічию – за 4,40, а успіх московської команди оцінюється котируванням 5,50.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 19:00 за київським часом, в Росії можна буде подивитися на телеканалах "Матч ТВ" і "Матч Прем'єр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Спартака" проти "Сочі" в 18-му турі РПЛ закінчився скандалом. Німецькому головному тренеру москвичів Доменіко Тедескі вказали на те, що він перебуває на чужій території, тому йому варто поводити себе пристойно.

Раніше знаменитий фанат "Зеніта" Михайло Боярський заявив, що ""Спартак" скоро здохне".