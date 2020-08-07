Де дивитися "Ювентус" – "Ліон": на якому каналі матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 11:31, 7.08.2020

У п'ятницю, 7 серпня, "Ювентус" прийме "Ліон" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший поєдинок між командами пройшов у Франції і закінчився мінімальною перемогою місцевої команди з рахунком 1:0.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі буде протистояти "Манчестер Сіті" або "Реалу". У першій зустрічі між командами англійці обіграли мадридців на виїзді з рахунком 2:1.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2", в Росії поєдинок покаже "Матч! Футбол 1", а в Білорусі – "Білорусь 5. Інтернет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначився суперник "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи.

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