Де дивитися "Ювентус" – "Ліон": на якому каналі матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ

Де дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Ліоном".

У п'ятницю, 7 серпня, "Ювентус" прийме "Ліон" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший поєдинок між командами пройшов у Франції і закінчився мінімальною перемогою місцевої команди з рахунком 1:0.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі буде протистояти "Манчестер Сіті" або "Реалу". У першій зустрічі між командами англійці обіграли мадридців на виїзді з рахунком 2:1.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2", в Росії поєдинок покаже "Матч! Футбол 1", а в Білорусі – "Білорусь 5. Інтернет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначився суперник "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи.