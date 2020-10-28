Де дивитися "Ювентус" – "Барселона": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

У середу, 28 жовтня, в рамках другого туру Ліги чемпіонів "Ювентус" прийме на своєму полі "Барселону".

Команди здобули перемоги в стартових матчах найпрестижнішого єврокубку. Туринський клуб розібрався на виїзді з київським "Динамо" (2:0), а "синьо-гранатові" вдома розгромили "Ференцварош" Сергія Реброва (5:1). Єдиний гол у тому поєдинку забив гравець збірної України Ігор Харатін.

Відзначимо, що головна зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду не зможе взяти участь у матчі через коронавірус. Його останній тест виявився позитивним.

Пряму трансляцію зустрічі, яка почнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 3" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 2. У Росії матч покаже "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Барселони" Хосеп Бартомеу подав у відставку.