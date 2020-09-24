Де дивитися "Вольфсбурґ" – "Десна": розклад трансляцій матчу Ліги Європи

Михайло Морозов Футбол 12:00, 24.09.2020 Оновлено: 12:15, 24.09.2020

У четвер, 24 вересня, чернігівська "Десна" зіграє на виїзді з німецьким "Вольфсбурґом" за вихід у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Наші суперники розгромили албанський клуб "Кукесі" на попередньому етапі відбору в ЛЄ з рахунком 4:0, а українська команда автоматично потрапила до третього раунду. Для "Десни" цей матч стане першим в її єврокубковій історії.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 21:15 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Нагадаємо, що переможець цієї дуелі визначиться за підсумками одноматчевого протистояння. У разі виходу в плей-оф кваліфікації чернігівський клуб зустрінеться зі швейцарським "Санкт-Галленом" або грецьким АЕКом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися поєдинок третього раунду відбору до Ліги Європи між "Рієкою" та "Колосом". Букмекери назвали фаворита цього матчу.

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