Де дивитися Україна - Саудівська Аравія: розклад трансляцій товариського матчу

Збірна України з футболу в п'ятницю, 23 березня, проведе перший для себе матч у 2018 році. В іспанській Марбельї підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з одним з учасників майбутнього чемпіонату світу в Росії Саудівською Аравією.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Саудівська Аравія. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Підтримати "жовто-синіх" у спарингу з азіатською командою можна буде завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, ефір з Іспанії проведе спеціалізований "Футбол 1".

Зазначимо, що збірні України і Саудівської Аравії зустрічалися один із одним на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині. Тоді в Гамбурзі наша команда декласувала суперника - 4:0, здобувши дебютну для себе перемогу на футбольних Мундіалях. Голами у складі "жовто-синіх" відзначилися Андрій Русол, Сергій Ребров, Андрій Шевченко та Максим Калиниченко.

Збірна Саудівської Аравії на ЧС-2018 виступить у групі А разом з командами Росії, Єгипту та Уругваю. Цікаво, що 14 червня азіати зіграють з господарями турніру в матчі-відкритті. Аравійців і росіяни є найгіршими командами Мундіалю за рейтингом ФІФА.

Як повідомляв "Обозреватель", головний тренер збірної України Андрій Шевченко відмовився від послуг півзахисника київського "Динамо" Дениса Гармаша.