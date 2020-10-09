Де дивитися Україна – Німеччина: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна України з футболу в суботу, 10 жовтня, зіграє в 3-му турі Ліги націй проти команди Німеччини.

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Україна – Німеччина.

Побачити битву можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Крім того, трансляції в своїх ефірних сітках запланували російські "Матч ТВ", "Матч! Футбол 2" і "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після двох зіграних турів в Лізі націй підопічні Андрія Шевченка займають 2-е місце в своїй групі. Україна обіграла Швейцарію (2:1) і розгромно поступилася Іспанії (0:4).

7 жовтня "синьо-жовті" в товариському матчі програли 1:7 Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.