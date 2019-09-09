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9 вересня • оновлено в 10:59
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Де дивитися Україна — Нігерія: розклад трансляцій матчу збірних

10.6т Читати матеріал російською

Збірна України з футболу у вівторок, 10 вересня, проведе товариський матч зі збірною Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років пройде в Дніпрі, на "Дніпро-Арені".

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

ФК "Динамо"

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Нігерія. Початок — о 21:30.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри супроводжуватиметься традиційною аналітичною студією. Коментувати матч буде Андрій Столярчук.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва — Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Додамо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Після поєдинку українські футболісти підійшли до сектору з уболівальниками і подякували їм за підтримку.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але вказав на помилки, які допускала команда.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
збірна України з футболу
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