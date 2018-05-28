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Де дивитися Україна - Марокко: розклад трансляцій товариського матчу

2.7тЧитати новину російською

Збірна України з футболу в четвер, 31 травня, проведе товариський матч з учасником чемпіонату світу 2018 року командою Марокко. Поєдинок пройде в Швейцарії на стадіоні "Стад де Женев", який приймав ігри Євро-2008. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Марокко. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Пряму трансляцію з Женеви можна буде побачити на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, показ зустрічі заплановано в сітці "Футбол 1". Тут прямий ефір буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією за участі експертів і журналістів.

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Місце
ШвейцаріяЖенева
Об'єкт
збірна України з футболу
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