Де дивитися Україна – Іспанія: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 13 жовтня, зіграє в 4-му турі Ліги націй проти команди Іспанії.

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Україна – Іспанія.

Побачити битву можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичною студією. Крім того, трансляції в своїх ефірних сітках запланували російський "Матч! Футбол 1" і "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після трьох зіграних турів в Лізі націй підопічні Андрія Шевченка займають 3-е місце в своїй групі. Україна обіграла Швейцарію (2:1), розгромно поступилася Іспанії (0:4) і не змогла вирвати нічию з Німеччиною (1:2).

7 жовтня "синьо-жовті" в товариському матчі програли 1:7 Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.