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Де дивитися Україна - Албанія: розклад трансляцій товариського матчу

1.6тЧитати новину російською

Збірна України з футболу в неділю, 3 червня, проведе товариський матч з командою Албанії. Поєдинок пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Албанія. Початок зустрічі - о 17:00 за київським часом.

Пряму трансляцію з Франції можна буде побачити на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, показ зустрічі заплановано в сітці "Футбол 1". Тут прямий ефір буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією за участю експертів і журналістів.

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Місце
Франція
Об'єкти
збірна Албанії з футболузбірна України з футболу
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