Де дивитися Україна - Албанія: розклад трансляцій товариського матчу

Збірна України з футболу в неділю, 3 червня, проведе товариський матч з командою Албанії. Поєдинок пройде у французькому Евіані на стадіоні "Каміль Фурньє".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Албанія. Початок зустрічі - о 17:00 за київським часом.

Пряму трансляцію з Франції можна буде побачити на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, показ зустрічі заплановано в сітці "Футбол 1". Тут прямий ефір буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією за участю експертів і журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні товариський матч Україна - Марокко завершився нульовою нічиєю.

Пізніше Андрій Шевченко пояснив такий результат своєї команди.