Де дивитися ЦСКА – Спартак: розклад трансляцій чемпіонату Росії з футболу

Максим Іншаков Футбол 16:36, 12.09.2020 Оновлено: 16:36, 12.09.2020

У неділю, 13 вересня, на стадіоні ВЕФ Арена (колишня назва – стадіон "Арена ЦСКА") відбудеться "головне московське дербі" ЦСКА – "Спартак".

Початок поєдинку 7-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі запланован на 19:00 до київським і московським часом.

Побачити пряму телетрансляцію зустрічі можна буде на телеканалі "Матч! Прем'єр". У записі гра буде показана на "Матч ТВ" 14 вересня в 00:45.

У турнірній таблиці лідирує "Спартак", випереджаючи армійців, що йдуть п'ятими, на 4 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня матч 1-го туру РПЛ зі "Спартаком" завершився гучним скандалом. Президент "червоно-білих" Леонід Федун емоційно висловився після гри з "Сочі", заявивши, що він готовий зняти свою команду з чемпіонату Росії.

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