Де дивитися Суперкубок України: розклад трансляцій "Шахтар" – "Динамо"

Чемпіон Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" і володар Кубка України київське "Динамо" визначать, хто з них стане дев'ятиразовим переможцем 17-го за рахунком розіграшу Суперкубка України.

Поєдинок пройде у вівторок, 25 серпня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:00.

Суперкубок України ФФУ

Побачити протистояння двох найкращих команд нашої країни можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Відзначимо, що то перший раз в історії цього турніру, коли поєдинок пройде в столиці. До цього 10 раз зустріч проходила в Одесі, двічі в Полтаві, по одному разу в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Очікується, що ця гра стане першою офіційною для Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського "Динамо".

Нагадаємо, що чинним володарем Суперкубка України в 2019 році стало "Динамо", яке зуміло здобути вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.