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Де дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар": розклад трансляцій

2.5т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в неділю, 28 липня, в матчі за Суперкубок України битиметься з донецьким "Шахтарем".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Шахтар. Початок зустрічі – о 21:00.

Де дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар": розклад трансляцій

16-й за рахунком розіграш цього престижного трофея пройде в Одесі та 12-й раз його розіграють найтитулованіші гранди українського футболу.

"Шахтар" має вісім перемог в цих матчах, "Динамо" - сім, у тому числі кияни перемогли і в минулому сезоні.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна". Крім того, трансляцію з Південної Пальміри проведе спеціалізований канал "Футбол 1", де показ гри буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ключовий форвард "Динамо" Фран Соль не зможе допомогти своїй команді 28 липня в матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря".

27-річний іспанець отримав травму під час передсезонних зборів в Австрії.

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Тема
Суперкубок України
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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