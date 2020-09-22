Де дивитися Суперкубок УЄФА Баварія – Севілья: розклад трансляцій

Мюнхенська "Баварія" в четвер, 24 вересня, на "Пушкаш Арені" в Будапешті, битиметься з іспанською "Севільєю" за Суперкубок УЄФА.

Зустріч переможця Ліги чемпіонів і володаря трофея Ліги Європи почнеться о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" – "Севілья".

На поєдинку будуть присутні вболівальники, але не більше 30% від загальної кількості місць на трибунах.

Решта фанатiв, у яких не вийде потрапити на стадіон в столиці Угорщини, зможуть подивитися пряму телетрансляцію поєдинку на українському телеканалі "Футбол 3".

Крім того, гру європейських грандів покажуть російські "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" і "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Баварія" встановила "вічний" рекорд Ліги чемпіонів, вигравши всі матчі сезону 2019/2020.