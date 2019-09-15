Де дивитися онлайн Шахтар - Манчестер Сіті: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в першому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в середу, 18 вересня зіграє вдома з англійським "Манчестер Сіті".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Манчестер Сіті". Початок зустрічі о 22:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на харківський стадіон ОСК "Металіст", зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчовочорних" проти чемпіона Англії покаже український телеканал "Футбол 2" і російський "Матч! Футбол 3".

У записі поєдинок буде доступний 19 вересня о 01:25 на каналі "Матч ТВ" і о 08:55 на каналі "Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в історії виступу українських клубів в ЛЧ наша команда три сезони поспіль зустрічається з одним суперником - "Шахтар" з "Манчестер Сіті". "Гірники" втретє поспіль потрапили з "МанСіті" в одну групу ЛЧ.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!