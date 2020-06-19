Де дивитися "Севілья" – "Барселона": розклад трансляцій чемпіонату Іспанії

В рамках 30-го ігрового дня в іспанській Ла Лізі "Севілья" прийме на своєму полі лідера чемпіонату – "Барселону".

Цей поєдинок стане центральним у турі, оскільки господарі ведуть боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів і є фаворитами на "бронзу" першості. "Синьо-гранатові" випереджають "Реал" лише на два очки, тому нічия чи поразка в цій зустрічі та перемога підопічних Зінедіна Зідана дозволить мадридцям вийти на перше місце.

Матч почнеться сьогодні, 19 червня, о 23:00 за київським часом. В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде подивитися по телеканалу "Футбол 1". У Росії його покажуть по "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії проти "Мальорки".