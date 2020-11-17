Де дивитися Сербія – Росія: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна Росії з футболу в середу, 18 листопада, проведе заключний матч групового етапу Ліги націй УЄФА.

Підопічні Станіслава Черчесова у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" в 6-му турі зіграють з командою Сербії. Початок о 21:45 за київським часом.

Побачити поєдинок Сербія – Росія можна буде в ефірі "Першого каналу". Крім того, гру покаже "Білорусь 5".

19 листопада в 00:05 зустріч буде доступна в запису на каналі "Матч Прем'єр", а о 01:00 на "Матч ТВ".

Перед останнім туром Росія в турнірній таблиці ділить першу сходинку з Угорщиною (по 8 очок). Сербія з 3 балами замикає квартет 3 в Лізі B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому збірна Росії з футболу в 5-му турі вперше в історії програла команді Туреччини. Підопічні Черчесова більшу частину цієї зустрічі були у меншості.