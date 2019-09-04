Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Збірна Росії з футболу в п'ятницю, 6 вересня, в Глазго проведе матч 5-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020.

Збірна Росії з футболу

Поєдинок проти Шотландії пройде на стадіоні "Хемпдон Парк". Початок о 21:45.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі російського "Першого каналу", а також в ефірі "Матч! Прем'єр".

У записі гру покажуть 7 вересня о 02:15 "Матч! Футбол 1", о 10:40 "Матч ТВ", о 14:00 "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що перед п'ятим туром Росія займає другий рядок у сикстетi I.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня збірна Росії з футболу в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино, встановивши історичний рекорд.

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