Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 22:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

1.2т Читати матеріал російською

Збірна Росії з футболу в п'ятницю, 6 вересня, в Глазго проведе матч 5-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020.

Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

Поєдинок проти Шотландії пройде на стадіоні "Хемпдон Парк". Початок о 21:45.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі російського "Першого каналу", а також в ефірі "Матч! Прем'єр".

У записі гру покажуть 7 вересня о 02:15 "Матч! Футбол 1", о 10:40 "Матч ТВ", о 14:00 "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що перед п'ятим туром Росія займає другий рядок у сикстетi I.

Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Новини
Де дивитися онлайн Литва – Україна: розклад трансляцій відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня збірна Росії з футболу в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино, встановивши історичний рекорд.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Місце
Шотландія Глазго
Тег
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel