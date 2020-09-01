Де дивитися Росія – Сербія: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна Росії з футболу у четвер, 3 вересня, проведе свій перший матч у Лізі націй УЄФА. Підопічні Станіслава Черчесова у 1-му турі Ліги B групи 3 приймуть команду Сербії.

Зустріч пройде в Москві на стадіоні "Динамо" і розпочнеться о 21:45. Відзначимо, що зустріч пройде без глядачів через пандемію коронавiрусу.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі "Першого каналу" Росії і спеціалізованого "Матч! Прем'єр", де показ гри буде супроводжуватися аналітичної студією. Крім того, трансляція в запису о 23:40 буде доступна на каналі "Білорусь 5".

Згідно з регламентом турніру команди грають один з одним вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року. Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знімки нової передбачуваної ігрової форми збірної Росії по футболу, які злили в мережу, викликали жах у вболівальників.

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