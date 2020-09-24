Де дивитися "Рієка" – "Колос": розклад трансляцій матчу Ліги Європи

У четвер, 24 вересня, "Колос" з села Ковалівка зіграє виїзний матч проти хорватської "Рієки" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

На попередньому етапі відбору в ЛЄ українська команда здобула сенсаційну перемогу над грецьким "Арісом" з рахунком 2:1. Для суперників "Колоса" цей поєдинок стане першим в нинішньому єврокубковому сезоні.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".

Нагадаємо, що на цій стадії переможець пари визначиться за підсумками одноматчевого протистояння. У разі успіху в поєдинку з "Рієкою" український клуб зустрінеться з данським "Копенгагеном" або польським "П'ястом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оцінили шанси "Колоса" на прохід хорватської команди.