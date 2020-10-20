Де дивитися "Реал" – "Шахтар": розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

У середу, 21 жовтня, в Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано" відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Шахтарем".

Команди підходять до поєдинку не в оптимальних складах. У "вершкових" зустріч може пропустити капітан Серхіо Рамос і точно не зіграють Дані Карвахаль, Еден Азар і Мартін Едегор. "Гірники" зіткнулися з ще більшими проблемами. На матч в Іспанію не полетіли сім футболістів "основи" "Шахтаря". Більшість із них перебувають не в оптимальних кондиціях після самоізоляції через коронавірус у команді.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 19:55 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". У Росії зустріч покажуть на "Матч Прем'єр" і "Матч! Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оцінили ймовірність успіху "Шахтаря" у виїзному матчі з мадридським "Реалом".