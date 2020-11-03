Де дивитися "Реал" – "Інтер": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, відбудеться матч третього туру Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Інтером".

Фаворити групи B, в якій також виступають "Шахтар" і "Боруссія" М, невдало розпочали груповий турнір. Підопічні Зінедіна Зідана з великими труднощами набрали 1 очко після поєдинків проти "гірників" (2:3) та команди з Менхенгладбаха (2:2). Міланський клуб набрав два пункти завдяки нічиїм з німцями (2:2) і українцями (0:0).

Букмекери вважають "Реал" фаворитом матчу проти "Інтера". На перемогу мадридців ставки приймаються за коефіцієнт 1,80, а на нічию та успіх італійців – за 4,00.

Пряму трансляцію зустрічі, яка почнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" і на медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії поєдинок покажуть по "Матч! Футбол 1" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які канали покажуть матч третього туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Боруссією" М. Букмекери назвали фаворита протистояння.