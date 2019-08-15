Де дивитися онлайн Зоря - ЦСКА: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

15 серпня відбудеться гра-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Луганська "Зоря" приймає віце-чемпіона Болгарії - ЦСКА із Софії. Матч пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Нагадаємо, перша зустріч, що відбулася 8 серпня в Софії, завершилася внічию - 1:1. Команди обмінялися голами в першому таймі - на гол да Сілви на самому початку луганчани відповіли точним ударом з пенальті Владлена Юрченка перед самою перервою.

Владлен Юрченко (з м'ячем) забив гол у першому матчі в Софії ФК "Зоря"

До цього "Зоря" вже пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0). ЦСКА раніше подолав два бар'єри в особі чорногорського "Тітограда" (4:0, 0:0), а потім хорватського "Осієку" (1:0, 0:1 і 4:3 по пенальті).

Відзначимо, що на минулих вихідних "Зоря" і ЦСКА провели чергові матчі в чемпіонатах своїх країн. "Зоря" перемогла новачка УПЛ "Колос" - 3:1. У свою чергу, армійці з Софії зіграли на виїзді з чемпіоном країни "Лудогорцем" внічию - 0:0.

У прямій трансляції матч "Зоря" - ЦСКА на території України покаже телеканал УНІАН. Початок поєдинку - о 20:00. Арбітр зустрічі - Аморі Делерю (Франція).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в разі успішного подолання болгарського бар'єру "Зоря" виборюватиме путівку в груповий раунд Ліги Європи в дуелі з переможцем пари "Еспаньол" (Іспанія) - "Люцерн" (Швейцарія). У першому поєдинку іспанська колектив розгромила суперника в гостях - 3:0.

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