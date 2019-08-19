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Де дивитися онлайн Еспаньол - Зоря: розклад трансляцій плей-офф Ліги Європи

1.1т Читати матеріал російською

Луганський футбольний клуб "Зоря" в першому матчі плей-офф Ліги Європи зіграє з іспанським "Еспаньолом". Початок зустрічі 22 серпня, в четвер, о 22:00.

Віктор Скрипник

Віктор Скрипник

Шанувальники футболу зможуть підтримати улюблену команду біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру луганчан проти 7-ї команди Іспанії покаже телеканал УНІАН.

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Перед матчем Ліги Європи трапилася смертельна трагедія

Нагадаємо, що в третьому квалфікаціонном турі ЛЄ український клуб пройшов болгарський ЦСКА. Перша гра на виїзді завершилася з рахунком 1:1. Другий матч підопічні Скрипника виграли - 1:0.

До цього "Зоря" вже пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0).

Відзначимо, що своїй команді не допоможе Назарій Русин, який заробив вилучення в матчі з ЦСКА.

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Тема
Ліга Європи
Тег
ФК Зоря
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